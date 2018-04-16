Энергетическая компания «РАО ЭС Востока» (входит в группу «Русгидро») сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 13,403 млрд рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2016 года показатель составлял 6,184 млрд рублей.
Выручка компании сократилась за отчетный период на 3,9% и составила 168,714 млрд рублей. Операционные расходы возросли на 3,3% — до 189,955 млрд рублей.
Убыток до налогообложения составил 13,979 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя 2016 года.
«РАО Энергетические системы Востока» занимается производством и передачей электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Установленная электрическая мощность генерации компании составляет 9 тыс. МВт. Протяженность электрических сетей группы превышает 100 тыс. км. Мажоритарным акционером компании является государственный холдинг «Русгидро».