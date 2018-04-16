Ещё
Чистый убыток «РАО ЭС Востока» по МСФО в 2017 году вырос в 2,2 раза — до 13,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистый убыток «РАО ЭС Востока» по МСФО в 2017 году вырос в 2,2 раза — до 13,4 млрд рублей 

Rambler News Service 32 минуты назад
Энергетическая компания «РАО ЭС Востока» (входит в группу «Русгидро») сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 13,403 млрд рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2016 года показатель составлял 6,184 млрд рублей.
Выручка компании сократилась за отчетный период на 3,9% и составила 168,714 млрд рублей. Операционные расходы возросли на 3,3% — до 189,955 млрд рублей.
Убыток до налогообложения составил 13,979 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя 2016 года.
«РАО Энергетические системы Востока» занимается производством и передачей электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Установленная электрическая мощность генерации компании составляет 9 тыс. МВт. Протяженность электрических сетей группы превышает 100 тыс. км. Мажоритарным акционером компании является государственный холдинг «Русгидро».
Rambler News Service: последние новости
«ВИМ-Авиа» в третий раз сменила гендиректора после приостановки деятельности Акционеры «М.Видео» одобрили условия покупки «Эльдорадо» Чистая прибыль застройщика ПИК за год сократилась в 6 раз — до 3,15 млрд рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии336
Федеральный канал опозорился с Сирией70
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз112
«Грязная сторона раскованного поведения»35
«Врата» в Крым за 32 миллиарда134
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение