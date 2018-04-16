Чистый убыток «РАО ЭС Востока» по МСФО в 2017 году вырос в 2,2 раза — до 13,4 млрд рублей

Выручка компании сократилась за отчетный период на 3,9% и составила 168,714 млрд рублей. Операционные расходы возросли на 3,3% — до 189,955 млрд рублей.

Убыток до налогообложения составил 13,979 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя 2016 года.

«РАО Энергетические системы Востока» занимается производством и передачей электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Установленная электрическая мощность генерации компании составляет 9 тыс. МВт. Протяженность электрических сетей группы превышает 100 тыс. км. Мажоритарным акционером компании является государственный холдинг «Русгидро».