Кредиторы требуют от СБРР сотни миллионов рублей

Отметим, что в начале марта выплаты вкладчикам СБРР, лишенного лицензии в начале февраля, подходили к концу. Осталось удовлетворить менее 20% заявлений.

Сейчас же 450 заявителей передали документы на сумму в 338,2 миллиона рублей конкурсному управляющему. Однако, сумма продолжает расти.

По информации «Агентства по страхованию вкладов», временная администрация проверила стоимость активов СБРР. Она сократилась с заявленных ранее 2,6 млрд рублей до 1,1 млрд рублей.

В настоящее время временная администрация проводит инвентаризацию имущества банка. По предварительной оценке, денег на удовлетворение требований кредиторов нет.