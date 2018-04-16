Кредиторы требуют от СБРР сотни миллионов рублей 

Кредиторы «Сибирского банка реконструкции и развития» в Тюменской области потребовали 338,2 миллиона рублей.
Отметим, что в начале марта выплаты вкладчикам СБРР, лишенного лицензии в начале февраля, подходили к концу. Осталось удовлетворить менее 20% заявлений.
Сейчас же 450 заявителей передали документы на сумму в 338,2 миллиона рублей конкурсному управляющему. Однако, сумма продолжает расти.
По информации «Агентства по страхованию вкладов», временная администрация проверила стоимость активов СБРР. Она сократилась с заявленных ранее 2,6 млрд рублей до 1,1 млрд рублей.
В настоящее время временная администрация проводит инвентаризацию имущества банка. По предварительной оценке, денег на удовлетворение требований кредиторов нет.