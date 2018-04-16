ЕЦБ попросил Deutsche Bank просчитать потенциальные последствия сворачивания инвестбанкинга

По словам собеседника агентства, это делается исключительно для того, чтобы оценить, как бы изменилась стоимость бизнеса Deutsche Bank на рынке капитала и деривативов, если бы банк внезапно покинул сектор. Deutsche Bank сообщил, что «в рабочем порядке» рассчитывает для регуляторов последствия упорядоченного сворачивания позиций в торговом портфеле.