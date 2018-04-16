ЕЦБ попросил Deutsche Bank просчитать потенциальные последствия сворачивания инвестбанкинга 

Европейский центральный банк попросил крупнейшего немецкого кредитора — Deutsche Bank оценить потенциальные последствия сворачивания инвестиционных банковских операций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника агентства, это делается исключительно для того, чтобы оценить, как бы изменилась стоимость бизнеса Deutsche Bank на рынке капитала и деривативов, если бы банк внезапно покинул сектор. Deutsche Bank сообщил, что «в рабочем порядке» рассчитывает для регуляторов последствия упорядоченного сворачивания позиций в торговом портфеле.
Этот шаг никак не связан с назначением нового исполнительного директора Deutsche Bank на прошлой неделе. Совет директоров банка отправил в отставку исполнительного директора Джона Крайана, назначив на его место Кристиана Зевинга. Он курировал ранее подразделение частного и коммерческого банкинга Deutsche Bank.