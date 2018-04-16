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В крупной газовой компании Костромы сменился руководитель
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В крупной газовой компании Костромы сменился руководитель 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня на еженедельном областном совещании губернатор Костромской области Сергей Ситников представил нового генерального директора ООО «НОВАТЭК-Кострома». Компанию возглавил Дмитрий Смирнов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по развитию газа.
Предыдущий руководитель ООО «НОВАТЭК-Кострома» Дмитрий Капошко перешел работать в корпорацию «НОВАТЭК» в г. Москву.
«Компания ООО «НОВАТЭК-Кострома» с большим вниманием относится к Костромской области. Это видно и по тому, как решаются вопросы, связанные с налогообложением, и по той социальной работе, которую компания проводит и проводила в последние два года», — подчеркнул глава региона.
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