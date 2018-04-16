В крупной газовой компании Костромы сменился руководитель

«Компания ООО «НОВАТЭК-Кострома» с большим вниманием относится к Костромской области. Это видно и по тому, как решаются вопросы, связанные с налогообложением, и по той социальной работе, которую компания проводит и проводила в последние два года», — подчеркнул глава региона.