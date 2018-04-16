В крупной газовой компании Костромы сменился руководитель 

Сегодня на еженедельном областном совещании губернатор Костромской области Сергей Ситников представил нового генерального директора ООО «НОВАТЭК-Кострома». Компанию возглавил Дмитрий Смирнов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по развитию газа.
Предыдущий руководитель ООО «НОВАТЭК-Кострома» Дмитрий Капошко перешел работать в корпорацию «НОВАТЭК» в г. Москву.
«Компания ООО «НОВАТЭК-Кострома» с большим вниманием относится к Костромской области. Это видно и по тому, как решаются вопросы, связанные с налогообложением, и по той социальной работе, которую компания проводит и проводила в последние два года», — подчеркнул глава региона.