Best Cases Conference привозит креативные рекламные практики из Копенгагена

23 апреля в рабочем пространстве Deworkacy состоится главная креативная конференция для профессионалов в маркетинге, рекламе и медиа. Эксперты представят сильнейшие практики от первого лица и раскроют секреты создания лучших кейсов. В программу включен интенсив от лидеров международного рынка в сфере интерактивного дизайна и визуальных коммуникаций.

Гостей Best Cases Conference (BCC2018) ждет насыщенная программа: более 500 участников, 40 спикеров, 20 лучших рекламных кейсов, ключевые инсайты рекламного рынка, презентации проектов и дискуссии с создателями нашумевших кампаний.

В двух залах креаторы расскажут о современных технологиях и практиках и обсудят детали сотрудничества между агентством и брендом.

BestCasesConference 2017/ Facebook

Ведущие агентства представят главные кейсы сезона совместно с клиентом и обозначат критерии оценки и методы измерения эффективности кампаний со стороны рекламодателей. Ожидаются презентации проектов об автокерлинге и авариях во время радиоэфира; шоукейс новоприбывшего в авиапарк лайнера, итоги SAP Forum 2017; детали реализации успешного ребрендинга сервиса доставки еды и рестайлинга ключевого мобильного оператора.

В рамках BCC пройдет интенсив от международного агентства Anglemap (Копенгаген, Дания), специализирующегося на обучении, исследовании глобальных инсайтов, визуальных коммуникациях и сервис-дизайне.

Команда представит программу, сфокусированную на разборе кроссплатформенных кейсов в наружной рекламе и Digital.

Программа интенсива:

— Кейс-стади digital-инсталляций и статичного OOH;

— Дизайн-концепции и международные практики;

— Прототипирование и его форматы.

Anglemap — это лидеры индустрии, практикующие специалисты в сфере интерактивного дизайна, коммуникациях, социальных науках, психологии и журналистике. Среди клиентов агентства — Google X, Singapore Arlines, LEGO, Phillip Morris International

Преподавателями интенсива выступят ведущие сотрудники агентства, эксперты индустрии и профессионалы с мировым именем:

Лоренцо Романьоли — интерактивный дизайнер с экспертизой в области цифровых медиа и визуальных коммуникаций, консультирует компании Нидерландов, — интерактивный дизайнер с экспертизой в области цифровых медиа и визуальных коммуникаций, консультирует компании Италии Китая , создавая дизайн-концепции и работая над прототипированием объектов.

Марио Сиардалли — дизайнер, ориентированный на Digital. Помогает компаниям в определении концепции продуктов и сервисов, является основателем стартапа Mercurius.io, выстраивающего связь между финтехом и спортом.

Формат проведения интенсива — закрытый. Количество мест ограничено.

Организатор: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). При поддержке Ассоциации коммуникационных агентств Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). При поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Стратегический индустриальный партнер: НАВК.

Стратегический информационный партнер: РБК.

Генеральный радио партнер: Business FM.

Генеральный информационный партнер: Independent Media.