Стоимость автомобилей с пробегом в Красноярске выросла за квартал на 8% 

В Красноярском крае выросла цена на автомобили с пробегом на 8% и составила 622 тыс. рублей, такие данные приводят аналитики портала Avito.
Причём эта цена выше на 32%, чем в среднем по Сибири и на 14% больше общероссийского: в округе средняя стоимость автомобиля составила 473 тыс. рублей, в России — 533. А вот чаще других красноярца, по данным портала, интересовались автомобилями старше 7 лет (76% запросов) при средней цене 396 тыс. руб.
Самой популярной маркой в Красноярске стала Toyota, её желают приобрести 18% пользователей портала, продать — 24%. Средняя цена на Toyota составила 725 тыс. рублей. Эта марка обогнала по популярности «АвтоВАЗ», который является лидером российского авторынка. Самый популярный тип автомобиля — внедорожник кроссовер.