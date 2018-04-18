Ещё
Стоимость автомобилей с пробегом в Красноярске выросла за квартал на 8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоимость автомобилей с пробегом в Красноярске выросла за квартал на 8% 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае выросла цена на автомобили с пробегом на 8% и составила 622 тыс. рублей, такие данные приводят аналитики портала Avito.
Причём эта цена выше на 32%, чем в среднем по Сибири и на 14% больше общероссийского: в округе средняя стоимость автомобиля составила 473 тыс. рублей, в России — 533. А вот чаще других красноярца, по данным портала, интересовались автомобилями старше 7 лет (76% запросов) при средней цене 396 тыс. руб.
Самой популярной маркой в Красноярске стала Toyota, её желают приобрести 18% пользователей портала, продать — 24%. Средняя цена на Toyota составила 725 тыс. рублей. Эта марка обогнала по популярности «АвтоВАЗ», который является лидером российского авторынка. Самый популярный тип автомобиля — внедорожник кроссовер.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске крупную торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей На КЭФе призвали оказать поддержку при строительстве мосте через Енисей У жителей Красноярского края вкладов больше, чем кредитов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях938
Засосало насмерть34
Нападение на школу произошло в Башкирии221
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды38
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение