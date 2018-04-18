Стоимость автомобилей с пробегом в Красноярске выросла за квартал на 8%

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В Красноярске крупную торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей

На КЭФе призвали оказать поддержку при строительстве мосте через Енисей

У жителей Красноярского края вкладов больше, чем кредитов