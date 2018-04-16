Акционеры «М. Видео» одобрили условия покупки «Эльдорадо»

Собрание акционеров ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео» одобрило обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь дочернее общество ритейлера — ООО "М. видео Менеджмент" — на покупку 100% ритейлера «Эльдорадо» говорится в сообщении « М. Видео ».

Обе компании контролируются группой «Сафмар».

«Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "М.видео" одобрило обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь дочернее общество ПАО "М.видео" — ООО "М. видео Менеджмент" — на покупку 100% ООО «Эльдорадо». ПАО "М.видео" предоставит обеспечение в виде поручительства, залога долей в уставном капитале ООО "М.видео Менеджмент" и залога исключительных прав на товарные знаки. Решение принято 89,8% голосов всех акционеров, принявших участие в собрании, и 72,2% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки и принявших участие в собрании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «М.видео Менеджмент» планирует привлечь кредит в размере порядка 40 млрд рублей и использовать собственные свободные средства для покупки «Эльдорадо».

Как сообщалось ранее, общая сумма сделки составит порядка 45,5 млрд рублей без учёта долговых обязательств «Эльдорадо».

«ООО «М.видео Менеджмент» планирует завершить все формальные процедуры по приобретению ООО «Эльдорадо» в течение второго квартала 2018 года», — добавили в пресс-службе «М. Видео».