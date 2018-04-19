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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Прайм 38 минут назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск четверга рос на 0,61% — до 2255,2 пункта, индекс РТС — на 1,2% — до 1168,41 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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