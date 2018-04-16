Ещё
Акционеры «М. Видео» утвердили условия покупки сети «Эльдорадо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акционеры «М. Видео» утвердили условия покупки сети «Эльдорадо» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Акционеры "М. Видео" одобрили условия покупки 100% сети «Эльдорадо» на внеочередном собрании, сообщила «М. Видео».
"Решение принято 89,8% голосов всех акционеров, принявших участие в собрании, и 72,2% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки и принявших участие в собрании", — говорится в пресс-релизе.
Миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу в течение 45 дней с даты проведения собрания. Цена выкупа составит 401 рубль за бумагу, сообщила компания.
ТАСС: последние новости
Вице-президентом Сбербанка назначили экс-директора по развитию AliExpress Минтранс: РЖД просят разрешить выплату дивидендов до 2025 года только по "префам" Акции "Русала" на Гонконгской бирже ускорили падение до 23%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии332
Федеральный канал опозорился с Сирией70
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз109
«Грязная сторона раскованного поведения»35
«Врата» в Крым за 32 миллиарда131
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение