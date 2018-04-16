Акционеры «М. Видео» утвердили условия покупки сети «Эльдорадо»

"Решение принято 89,8% голосов всех акционеров, принявших участие в собрании, и 72,2% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки и принявших участие в собрании", — говорится в пресс-релизе.

Миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу в течение 45 дней с даты проведения собрания. Цена выкупа составит 401 рубль за бумагу, сообщила компания.