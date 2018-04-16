Банк «Долинск» выпустил карту «Вокруг света»

Базирующийся в Южно-Сахалинске банк «Долинск» приступил к выпуску кредитных и дебетовых карт «Вокруг света» платежной системы Mastercard.

Плата за годовое обслуживание дебетовой карты взимается в размере 1 тыс. рублей.

По карте предусмотрен cash back в размере 1,5% при оплате услуг гостиниц на территории РФ и 5% при покупках в магазинах беспошлинной торговли (duty free). Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций комиссия составит 1%, минимум 3 доллара, в сети НСПК — 0,5% от суммы снятия. Услуга СМС-информирования обойдется в 70 рублей в месяц. Срок действия карты — три года.

Марина Вербицкая. «Данная карта будет интересна клиентам, часто совершающим поездки по России и за рубеж», — отмечает эксперт по дебетовым картам Банки.ру

Продуктовый виджет

Плата за выпуск и обслуживание кредитной карты начиная со второго года составит 1,5 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на уровне 21% годовых. Максимальный кредитный лимит может достигать 1 млн рублей. Предусмотрен льготный период продолжительностью до 92 дней. Возможен возврат в размере 3% за безналичные операции в магазинах беспошлинной торговли и 1% от оплаты услуг гостиниц на территории РФ. Максимальная сумма cash back составит, как и по дебетовой карте, 3 тыс. рублей в месяц.

Комиссия за снятие собственных средств заемщика и кредитных средств в устройствах банка равна 3,9%, в иностранных банкоматах и ПВН — 1%, но не менее 3 долларов, в сети НСПК — 4,9%, минимум 5 долларов.