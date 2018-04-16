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Statoil и Total выкупили долю американской Cobalt в проекте North Platte в Мексиканском заливе
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Statoil и Total выкупили долю американской Cobalt в проекте North Platte в Мексиканском заливе 

Rambler News Service 1 час назад
Норвежская нефтегазовая компания Statoil и французская нефтегазовая компания Total завершили приобретение у американской компании Cobalt International Energy долю 60% в нефтегазовом проекте North Platte в Мексиканском заливе, говорится в сообщении Statoil.
Сумма сделки составила $339 млн  «Statoil и Total завершили сделку по приобретению у Cobalt International Energy 60% в проекте North Platte в Мексиканском заливе за общую цену $339 млн», — говорится в сообщении.
По итогам сделки Statoil стала владельцем 40% в North Platte, а Total увеличила долю с 40% до 60% и стала оператором проекта.
North Platte — нефтяное месторождение, охватывающее четыре блока в Мексиканскоми заливе. Оценка запасов была выполнена по итогам бурения трех разведочных скважин.
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