Statoil и Total выкупили долю американской Cobalt в проекте North Platte в Мексиканском заливе

Норвежская нефтегазовая компания Statoil и французская нефтегазовая компания Total завершили приобретение у американской компании Cobalt International Energy долю 60% в нефтегазовом проекте North Platte в Мексиканском заливе, говорится в сообщении Statoil.

Сумма сделки составила $339 млн «Statoil и Total завершили сделку по приобретению у Cobalt International Energy 60% в проекте North Platte в Мексиканском заливе за общую цену $339 млн», — говорится в сообщении.

По итогам сделки Statoil стала владельцем 40% в North Platte, а Total увеличила долю с 40% до 60% и стала оператором проекта.

North Platte — нефтяное месторождение, охватывающее четыре блока в Мексиканскоми заливе. Оценка запасов была выполнена по итогам бурения трех разведочных скважин.