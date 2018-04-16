Банк России предложит 17 апреля облигации на 700 млрд рублей 

На аукционе 17 апреля 2018 года Центральный банк планирует предложить купонные облигации Банка России на 700 миллиардов рублей, об этом говорится в официальном сообщении на сайте регулятора. Бумаги будут предложены по своей номинальной стоимости.
Дата погашения облигаций — 18 июля 2018 года. При этом ставка будет равна ключевой ставке ЦБ (напомним, на сегодня она составляет 7,25 процента) на каждый день купонного периода.
Выпуск купонных облигаций обычно связан с наличием на банковском рынке избыточной ликвидности.