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С начала года в бюджет Удмуртии собрали более 13 млрд рублей налогов
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С начала года в бюджет Удмуртии собрали более 13 млрд рублей налогов 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За первых три месяца 2018 года в бюджет Удмуртии поступило 13,97 млрд рублей налогов. Это около 29% от общей суммы поступлений, сообщает пресс-служба управления ФНС России по республике.
Основную часть пополнений (6,37 млрд рублей) обеспечил налог на прибыль организаций. Более 5 млрд рублей составили доходы от налога на доходы физических лиц, 0,76 млрд рублей — по акцизам по подакцизным товарам, 0,70 млрд рублей по налогам на имущество, 0,72 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам.
Всего налоговыми органами Удмуртии в консолидированный бюджет страны мобилизовано 48,02 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Это на 5,48 млрд рублей (12,9%) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Так, в структуре налоговых поступлений федерального бюджета традиционно основную долю заняли платежи за пользование природными ресурсами — 22,79 млрд (66,9%) и по налогу на добавленную стоимость — 9,58 млрд рублей (28,2%). На долю поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам пришлось по 2,4% и 2,3% соответственно.
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