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Госдолг Удмуртии в марте снизился на 3,5 млрд рублей
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Госдолг Удмуртии в марте снизился на 3,5 млрд рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В марте 2018 года госдолг региона снизился на 3,5 млрд рублей. По данным министерства финансов Удмуртской Республики, по состоянию на 1 апреля он составил почти 48,44 млрд рублей.
Снижение суммы долга связано с тем, что республика вернула бюджетный кредит в размере 3 млрд рублей под 0,1% годовых, который привлекался в феврале 2018 года сроком на 56 дней для покрытия кассового разрыва в бюджете.
Также на 500 млн рублей сократилась задолженность по банковским кредитам, теперь она составляет 18 млрд рублей. Задолженность по республиканским облигациям (9 млрд рублей) сохранилась на прежнем уровне.
Напомним, ранее стало известно, что власти республики планируют взять кредиты на 5 млрд рублей в целях погашения задолженности.
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