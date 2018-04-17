Ещё
Долг Удмуртии за март сократился на 3,5 млрд рублей — до 48,4 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долг Удмуртии за март сократился на 3,5 млрд рублей — до 48,4 млрд рублей 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Долг Удмуртии по итогам марта сократился на 3,5 млрд руб. и составил 48,4 млрд руб. по состоянию на 1 апреля, следует из сообщения Министерства финансов республики.
Уменьшение размера долга произошло в основном за счет бюджетных кредитов на 3 млрд руб., и на 500 млн руб. по банковским кредитам, отмечает издание Udm-Info.
В феврале для покрытия кассового разрыва счета бюджета республики был привлечен бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике в размере 3 млрд руб. под 0,1% годовых сроком на 56 дней.
На 1 апреля долг Удмуртии перед федеральным бюджетом составлял почти 21,5 млрд руб. (44,2% от общей суммы госдолга), перед банками — 18 млрд руб. (37,2%), по гособлигациям — 9 млрд руб. (18,6%).
Расходы на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики на 1 апреля 2018 года составили 651,4 млн руб. Просроченная задолженность по нему отсутствует. В сравнении с 1 апреля 2017 года госдолг республики снизился на 537,8 млн рублей.
Rambler News Service: последние новости
Японские компании просят «Русал» приостановить отгрузки из-за санкций «Мегафон» объяснил сбои в работе обрывом волоконно-оптической линии связи «Северсталь» изменит дивидендную политику
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой66
МЧС обратилось к москвичам9
Украинский космос оказался под угрозой из-за США231
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО540
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение