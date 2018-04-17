Долг Удмуртии за март сократился на 3,5 млрд рублей — до 48,4 млрд рублей

Долг Удмуртии по итогам марта сократился на 3,5 млрд руб. и составил 48,4 млрд руб. по состоянию на 1 апреля, следует из сообщения Министерства финансов республики.

Уменьшение размера долга произошло в основном за счет бюджетных кредитов на 3 млрд руб., и на 500 млн руб. по банковским кредитам, отмечает издание Udm-Info.

В феврале для покрытия кассового разрыва счета бюджета республики был привлечен бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике в размере 3 млрд руб. под 0,1% годовых сроком на 56 дней.

На 1 апреля долг Удмуртии перед федеральным бюджетом составлял почти 21,5 млрд руб. (44,2% от общей суммы госдолга), перед банками — 18 млрд руб. (37,2%), по гособлигациям — 9 млрд руб. (18,6%).

Расходы на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики на 1 апреля 2018 года составили 651,4 млн руб. Просроченная задолженность по нему отсутствует. В сравнении с 1 апреля 2017 года госдолг республики снизился на 537,8 млн рублей.