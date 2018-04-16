«ВИМ-Авиа» в третий раз сменила гендиректора после приостановки деятельности

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», прекратившая полеты в октябре прошлого года, в третий раз официально сменила генерального директора — им стал Андрей Лайко, следует из данный СПАРК.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля. Доли в компании он не имеет.

В «ВИМ-Авиа» в прошлом году говорили, что на должность гендиректора претендовал также бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин , однако он «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».