«ВИМ-Авиа» в третий раз сменила гендиректора

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», прекратившая полеты в октябре прошлого года, в третий раз официально сменила генерального директора — им стал Андрей Лайко, следует из данный СПАРК.
Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля. Доли в компании он не имеет.
В конце декабря 2017 года гендиректором «ВИМ-Авиа» был назначен бывший замначальника правового управления Альфа-банка Всеволод Кусов. Оне сменил на этом посту Вячеслава Кононенко — экс-первого заместителя гендиректора обанкротившейся «Трансаэро», который был назначен гендиректором авиакомпании вместо находящегося под домашним арестом Александра Кочнева.
В «ВИМ-Авиа» в прошлом году говорили, что на должность гендиректора претендовал также бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин, однако он «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».
25 сентября 2017 года Росавиация объявила о прекращении чартерных перевозок компании «ВИМ-Авиа» из-за финансовых проблем. Долг авиакомпании составляет более 10 млрд рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в хищении денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании. В розыске находятся совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы.