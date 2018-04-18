Черноморский банк развития и реконструкции предлагает открыть вклад «Победный+»

Срок размещения денежных средств — 91 день. При сумме вклада от 10 тыс. рублей процентная ставка составит 6,25%, а от 1 млн 300 тыс. рублей — 6,5% годовых. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей или 5 тыс. рублей, в зависимости от первоначальной суммы вклада. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Расходные операции не допускаются», — прокомментировала руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 18 апреля по 31 мая.

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