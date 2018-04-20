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Байкалкредобанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
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Байкалкредобанк снизил ставки по кредитам для бизнеса 

Банки.ру 46 минут назад
Байкалкредобанк снизил ставки по кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса.
По программе «Универсальный» минимальная ставка снижена с 13,5—15% годовых до 12,5—14% годовых, при этом максимальная длительность кредитования увеличена с трех до пяти лет. Полученные средства могут быт направлены на финансирование текущей деятельности, инвестиции в бизнес и проектное финансирование.
По кредиту «Товарный» минимальная ставка снижена на 2 п. п., до 11% годовых. Финансирование по этой программе может быть получено в сумме до 50 млн рублей на срок до одного года и должно быть направлено на пополнение оборотных средств и иные цели.
Продуктовый виджет
По обеим программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий.
«Линейка кредитных продуктов, предлагаемая банком клиентам малого и среднего бизнеса не очень широка, однако кредит «Универсальный» охватывает разнообразные цели от инвестиционных до финансирования текущей деятельности, а предлагаемые ставки делают его весьма интересным для рынка», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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