Байкалкредобанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Байкалкредобанк снизил ставки по кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса.

По программе «Универсальный» минимальная ставка снижена с 13,5—15% годовых до 12,5—14% годовых, при этом максимальная длительность кредитования увеличена с трех до пяти лет. Полученные средства могут быт направлены на финансирование текущей деятельности, инвестиции в бизнес и проектное финансирование.

По кредиту «Товарный» минимальная ставка снижена на 2 п. п., до 11% годовых. Финансирование по этой программе может быть получено в сумме до 50 млн рублей на срок до одного года и должно быть направлено на пополнение оборотных средств и иные цели.

Продуктовый виджет

По обеим программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий.