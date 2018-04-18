Банки.ру: рейтинг рублевых вкладов в банках топ-50

Портал Банки.ру рассмотрел рублевые вклады в банках топ-50 по нетто-активам* сроком на два года.

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Первое место занял депозит «Ставка надолго!» Связь-Банка со ставкой 7,8% годовых. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Период открытия — с 10 по 30 апреля 2018 года. На втором месте «СмартВклад» Тинькофф Банка с 7% годовых. На третьей строчке со ставкой 6,65% годовых вклад «Доходный» Россельхозбанка

Обзор составлен по информации на 17 апреля 2018 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 2 300 предложений от 450 кредитных организаций.