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Банк «Санкт-Петербург» предлагает вклад «Белые ночи»
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Банк «Санкт-Петербург» предлагает вклад «Белые ночи» 

Банки.ру 33 минуты назад
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Срок — шесть месяцев, один и полтора года. Доходность вложения в рублях составляет 5,5—6,6%, в долларах — 1,3—2,5%. При открытии вклада в интернет-банке начисляются повышенные процентные ставки — 5,9—7% в рублях, 1,5—2,7% в долларах. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока.
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«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования. Возможна автоматическая пролонгация», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.
Предложение действительно по 1 июля.
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