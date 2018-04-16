Банк «Санкт-Петербург» предлагает вклад «Белые ночи»

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Срок — шесть месяцев, один и полтора года. Доходность вложения в рублях составляет 5,5—6,6%, в долларах — 1,3—2,5%. При открытии вклада в интернет-банке начисляются повышенные процентные ставки — 5,9—7% в рублях, 1,5—2,7% в долларах. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока.

Продуктовый виджет

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования. Возможна автоматическая пролонгация», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно по 1 июля.