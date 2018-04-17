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Рубль вечером слабеет к доллару и евро на фоне неопределенности на рынке нефти
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Америка решила помешать Трампу

Рубль вечером слабеет к доллару и евро на фоне неопределенности на рынке нефти 

Прайм 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Рубль во вторник вечером вновь снижается к доллару и евро, теряя позиции, отвоеванные в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Неопределенная динамика рынка нефти не дает повода для дальнейшего роста российской валюты, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.33 мск повышался на 40 копеек — до 61,57 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 76,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ В МИНУСЕ
В понедельник вечером рубль резко подскочил после заявления президента США Дональда Трампа о том, что новые санкции против РФ откладываются. Однако во вторник курс рубля вновь ушел в минус.
Нефть во вторник торговалась без единой динамики. Вечером цены приостановились около уровня 71,5 доллара за баррель, не давая рублю новых поводов для роста.
Давление на нефтяной рынок оказывают заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола о том, что дальнейший рост цен на нефть может быть нежелательным для участников соглашения ОПЕК+, т.к. может ослабить мировой спрос на нефть или увеличит добычу сланцевой нефти в США.
С другой стороны, поддержку нефтяным котировкам оказывают риски ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, опасения новых санкций США против Ирана и снижение добычи в Венесуэле из-за экономического кризиса.
В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,4-0,7%. Курс валюты РФ стабилизировался в середине коридора колебаний, обозначенного после ввода новых санкций США против РФ и обострения ситуации в Сирии (58-65 рублей за доллар и 71-80 за евро). Рублевая цена нефти осталась в районе 4,4 тысячи рублей.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В течение рабочего дня доллар встретил некоторое сопротивление в районе 61,5 рубля, однако впоследствии поднимался на время выше 62 рублей, используя благоприятную статистику по рынку недвижимости в США, отметил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал».
"Впрочем, основной вклад в ослабление рубля, судя по всему, по-прежнему вносил нестабильный геополитический фон, так как к концу рабочего дня большинство валют развивающихся рынков отыграли свои потери к доллару, в то время как отечественная валюта вновь находилась в лидерах падения", — добавил он.
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61-62 рубля, евро — в коридоре 75,6-76,8 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
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