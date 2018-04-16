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Поступления денежных средств ПИК в I квартале увеличились на 27%
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Поступления денежных средств ПИК в I квартале увеличились на 27% 

РИА Недвижимость 15 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Общий объем поступлений денежных средств ГК ПИК в первом квартале 2018 года увеличился на 27% — до 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости увеличился на 36,9% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил 53,8 миллиарда рублей. Объем розничной реализации недвижимости вырос на 13,2% — до 430 тысяч квадратных метров, добавляется в нем.
За отчетный период объем ввода недвижимости составил 69 тысяч квадратных метров, что на 91,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.
В первом квартале 2018 года компания выставила на продажу 21 новый корпус против 16 в первом квартале 2017 года. Общая площадь квартир в новых корпусах, выставленных на продажу, составила 587 тысяч квадратных метров, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавляется в материалах.
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