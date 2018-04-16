«Черкизово» инвестирует 7 млрд рублей в открытие мясоперерабатывающего комплекса в Кашире

"Группа «Черкизово» вышла на завершающую стадию строительства мясоперерабатывающего комплекса в подмосковной Кашире. В настоящее время на заводе ведутся пуско-наладочные работы", — сообщила компания.

Планируется, что на предприятии будут изготовляться сырокопченые колбасы, мощность производства составит до 30 тыс. тонн готовой продукции в год. С вводом производства в эксплуатацию «Черкизово» намерено обеспечить более 30% всех сырокопченых колбас российского производства. Сырье на завод будет поступать с собственных ферм компании.

В Московской области «Черкизово» уже принадлежат птицефабрики «Моссельпром» и «Петелинская», а также Ожерельевский комбикормовый завод.