«Черкизово» инвестирует 7 млрд рублей в открытие мясоперерабатывающего комплекса в Кашире 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Группа «Черкизово» планирует в мае открыть мясоперерабатывающий завод в Кашире (Московская область), инвестиции в проект уже составили около 7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
"Группа «Черкизово» вышла на завершающую стадию строительства мясоперерабатывающего комплекса в подмосковной Кашире. В настоящее время на заводе ведутся пуско-наладочные работы", — сообщила компания.
Планируется, что на предприятии будут изготовляться сырокопченые колбасы, мощность производства составит до 30 тыс. тонн готовой продукции в год. С вводом производства в эксплуатацию «Черкизово» намерено обеспечить более 30% всех сырокопченых колбас российского производства. Сырье на завод будет поступать с собственных ферм компании.
В Московской области «Черкизово» уже принадлежат птицефабрики «Моссельпром» и «Петелинская», а также Ожерельевский комбикормовый завод.
Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, создана в 2005 году как объединение АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». В структуру группы входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов. По данным базы «Спарк», контролирующим акционером «Черкизово» является MB Capital Partners Ltd., расположенная на Бермудских островах. Чистая прибыль «Черкизово» по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год выросла по сравнению с предыдущим годом в 3,1 раза — до 5,8 млрд рублей. Выручка увеличилась на 10%, достигнув 90,5 млрд рублей.