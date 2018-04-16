Объем рынка геологоразведочных услуг в России вырос в 2017 году на 21% — до 325 млрд рублей

Общий объем рынка геологоразведочных услуг в России вырос по итогам 2017 года на 21% и составил 325 млрд рублей, говорится в сообщении Росгеологии.

Как отмечает компания, как и в последние годы, более 80% рынка обеспечивается геологоразведочными работами на углеводородное сырье.

До 2022 года ожидается рост рынка в среднем на 2,5% в год, его структура по видам работ будет меняться незначительно.