Общий объем рынка геологоразведочных услуг в России вырос по итогам 2017 года на 21% и составил 325 млрд рублей, говорится в сообщении Росгеологии.
Как отмечает компания, как и в последние годы, более 80% рынка обеспечивается геологоразведочными работами на углеводородное сырье.
До 2022 года ожидается рост рынка в среднем на 2,5% в год, его структура по видам работ будет меняться незначительно.
Как ранее сообщал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, затраты российских компаний на геологоразведку углеводородов выросли в 2017 году на 20,8% и достигли 314 млрд рублей. Финансирование геологоразведочных работ за счёт средств федерального бюджета в 2017 году составило более 12 млрд рублей.