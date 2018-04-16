Краснодарцы перепродают игрушки из «Магнита» почти за 2,5 тысячи рублей

С начала 2018 года в Краснодаре появились несколько десятков объявлений о перепродаже игрушек из «Магнита» , полученных по акции «Маленькие герои ищут друзей». Стартовала она 13 декабря прошлого года.

Так, за 3,5 месяца количество объявлений о продаже игрушек в кружках увеличилось в 44 раза, а буклетов с наклейками — в 18 раз. Самым пиком продаж стало начало апреля. При этом по акции в магазине игрушку можно было купить за 80 наклеек по цене 99 рублей. На сервисе же маленьких героев перепродавали гораздо дороже. В Краснодаре средняя стоимость оказалась самой высокой по стране — 2 448 рублей.