Ещё
Рубль резко упал при открытии торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Рубль резко упал при открытии торгов 

Рамблер 29 минут назад
Курс рубля резко падал после открытия торгов на Московской бирже.
Нынешним утром стоимость доллара составляла 62,62 рубля, что сразу на 57 копеек больше предыдущего показателя. Курс евро вырос еще больше — на 66 копеек до 77,21 рубля.
Между тем на 10:58 цена доллара упала до 62,23 рубля, а евро — до 76,90.
На сегодня, 16 апреля, Центральный банк России установил курс доллара в размере 61,43 рубля, а евро — 75,75.
Эксперты связывают колебания курса российской валюты с экономическими ограничениями, которые ранее Минфин США ввел против 38 российских бизнесменов и компаний.
В конце минувшей рабочей недели агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные трейдеры скупают опционы на рубль, ставя на его скорый «отскок». Так, еще в среду был зафиксирован всплеск активности сделок с рублевыми опционами, то есть договорами на право купить или продать российскую валюту в будущем, а в четверг их количество превышало показатели вечера минувшего дня сразу на 900%.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии107
«Грязная сторона раскованного поведения»31
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией247
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз33
На Россию надвигаются опасные заморозки31
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение