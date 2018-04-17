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Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I квартале выросла на 28,4%
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Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I квартале выросла на 28,4% 

Прайм 2 часа назад
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом квартале 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,4% и составила 461 миллион долларов, следует из сообщения компании.
Показатель EBITDA вырос на 22,1%, до 706 миллионов долларов, рентабельность EBITDA снизилась до 32,5% с 32,7% годом ранее, выручка увеличилась на 23%, до 2,173 миллиарда долларов. Прибыль от операционной деятельности возросла на 22,9%, до 585 миллионов долларов, свободный денежный поток увеличился в 4,1 раза, до 289 миллионов долларов.
По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль «Северстали» в первом квартале текущего года снизилась на 18,1%, показатель EBITDA — на 6,4%, выручка — на 0,2%, прибыль от операционной деятельности на 10,8%, свободный денежный поток — на 33,4%.
Чистый долг за отчетный период снизился на 26,1% и на 31 марта составил 785 миллионов долларов. Денежные потоки на капитальные инвестиции сократились относительно предыдущего квартала на 20%, до 136 миллионов долларов.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Основным бенефициаром компании (77,03% акций) является Алексей Мордашов. В компании работают около 52 тысяч человек. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск стали на 0,2% — до 11,65 миллиона тонн.
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