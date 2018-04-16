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Продажи новых легковых автомобилей в Москве в январе-марте выросли на 11% — до 48,5 тыс. машин
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Продажи новых легковых автомобилей в Москве в январе-марте выросли на 11% — до 48,5 тыс. машин 

Агентство «Москва» 11 минут назад
«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, в январе-марте 2018 г. объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 326,5 тыс. единиц. Это на 16,5% больше, чем в I квартале 2017 г. Звание крупнейшего авторынка в стране сохраняет Москва. Результат столицы за отчетный период достиг 48,5 тыс. реализованных новых машин, продемонстрировав рост на 11%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что второе место в рейтинге крупнейших региональных рынков заняло Подмосковье с реализованными 27,1 тыс. машинами, показатель которого вырос на 13%. Традиционно тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с проданными 22,5 тыс. штуками (рост на 13%).
«Лучшим среди не столичных регионов по продажам новых автомобилей по-прежнему является Татарстан (15 тыс. штук; рост на 9%), который стал четвертым в общем зачете. Место в первой пятерке сохранил и Краснодарский край (12,5 тыс. штук; рост на 19,5%). В топ-10 крупнейших региональных рынков в I квартале 2018 г. также попали: Башкортостан (12 тыс. штук; рост на 22%), Самарская (10,6 тыс. штук; рост на 17,5%), Свердловская (10,4 тыс. штук; рост на 34,5%), Челябинская (8,9 тыс. штук; рост на 28%) и Ростовская (8,6 тыс. штук; рост на 11%) области», — добавили в пресс-службе.
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