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Компанию «НОВАТЭК-Кострома» возглавил новый руководитель
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Компанию «НОВАТЭК-Кострома» возглавил новый руководитель 

Kostroma.Today 14 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Сегодня представили нового руководителя ООО «НОВАТЭК-Кострома», узнал KOSTROMA.TODAY. Компанию возглавил Дмитрий Смирнов.
По информации пресс-службы областной администрации, до этого он занимал должность заместителя генерального директора по развитию газа.
Предыдущий руководитель компании Дмитрий Капошко перешел на работу в корпорацию «НОВАТЭК» Москву.
Нового руководителя Сергей Ситников представил сегодня на еженедельном совещании. Он поблагодарил ООО «НОВАТЭК-Кострома» за социальную работу, которую проводит компания последние два года.
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