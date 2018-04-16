Компанию «НОВАТЭК-Кострома» возглавил новый руководитель

Сегодня представили нового руководителя ООО «НОВАТЭК-Кострома», узнал KOSTROMA.TODAY. Компанию возглавил Дмитрий Смирнов

По информации пресс-службы областной администрации, до этого он занимал должность заместителя генерального директора по развитию газа.

Москву. Предыдущий руководитель компании Дмитрий Капошко перешел на работу в корпорацию «НОВАТЭК»