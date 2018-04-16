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«Газпром нефть» оценивает извлекаемые запасы нефти Оренбургского кластера в 193,2 млн тонн
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«Газпром нефть» оценивает извлекаемые запасы нефти Оренбургского кластера в 193,2 млн тонн 

Rambler News Service 20 минут назад
Общие извлекаемые запасы нефти «Газпром нефти» на месторождениях Оренбургского нефтедобывающего кластера составляют (по состоянию на начало 2018 года) 193,2 млн тонн по категориям АВС1+С2, общие извлекаемые запасы газа — 75 млрд кубометров, говорится в сообщении компании..
Как отмечает «Газпром нефть», за 6 лет компания «Газпромнефть-Оренбург» существенно нарастила ресурсную базу и расширил производственную инфраструктуру, объем годовой добычи вырос с 0,4 млн тонн н. э. в 2011 году до 4,8 млн тонн н.э. по итогам 2017 года.
Использование газа на месторождении уже выросло в 2017 году на 12% по сравнению с 2016 годом.
Развивающимся направлением деятельности «Газпромнефть-Оренбурга» является изучение доманикоидных отложений — нетрадиционных запасов углеводородов в плотных сланцевых породах, прогнозный ресурс которых на всей площади залегания составляет порядка 1 млрд тонн нефти.
Новый кластер добычи жидких углеводородов был создан компанией в 2011 году на основе предприятия «Газпромнефть-Оренбург», разрабатывавшего нефтяные запасы Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В течение нескольких лет за счет приобретения активов и участия в аукционах на право пользования участками недр из нераспределенного фонда «Газпром нефть» создала в Волго-Уральском регионе крупный центр нефтедобычи, в который помимо Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения вошли также Царичанская и Капитоновская группы месторождений.
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