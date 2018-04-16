«Газпром нефть» оценивает извлекаемые запасы нефти Оренбургского кластера в 193,2 млн тонн

Общие извлекаемые запасы нефти «Газпром нефти» на месторождениях Оренбургского нефтедобывающего кластера составляют (по состоянию на начало 2018 года) 193,2 млн тонн по категориям АВС1+С2, общие извлекаемые запасы газа — 75 млрд кубометров, говорится в сообщении компании..

Как отмечает «Газпром нефть», за 6 лет компания «Газпромнефть-Оренбург» существенно нарастила ресурсную базу и расширил производственную инфраструктуру, объем годовой добычи вырос с 0,4 млн тонн н. э. в 2011 году до 4,8 млн тонн н.э. по итогам 2017 года.

Использование газа на месторождении уже выросло в 2017 году на 12% по сравнению с 2016 годом.

Развивающимся направлением деятельности «Газпромнефть-Оренбурга» является изучение доманикоидных отложений — нетрадиционных запасов углеводородов в плотных сланцевых породах, прогнозный ресурс которых на всей площади залегания составляет порядка 1 млрд тонн нефти.

Новый кластер добычи жидких углеводородов был создан компанией в 2011 году на основе предприятия «Газпромнефть-Оренбург», разрабатывавшего нефтяные запасы Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В течение нескольких лет за счет приобретения активов и участия в аукционах на право пользования участками недр из нераспределенного фонда «Газпром нефть» создала в Волго-Уральском регионе крупный центр нефтедобычи, в который помимо Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения вошли также Царичанская и Капитоновская группы месторождений.