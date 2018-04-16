«Газпром нефть» направила в 2017 году на природоохранные мероприятия 17,5 млрд рублей

«За год компания реализовала более 1 тыс. природоохранных мероприятий, направив на их реализацию 17,5 млрд рублей», — отмечает «Газпром нефть»

Основными направлениями программы Года экологии в рамках операционной деятельности «Газпром нефти» стали сокращение эмиссии веществ в атмосферу, снижение уровня сжигания попутного нефтяного газа, совершенствование систем очистки сточных вод и обращения с отходами производства, благоустройство территорий производственных участков и вахтовых поселков; повышение экологической культуры персонала.

Основной приоритет на 2018 год — реализация проектов, направленных на достижение целевых экологических показателей. В числе ключевых проектов природоохранной направленности этого года — создание инфраструктуры утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях компании, в том числе с применением технологии закачки ПНГ в пласт.