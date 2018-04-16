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ЦБ: российский рынок избежал «неконтролируемых изменений» после новых санкций США
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ЦБ: российский рынок избежал «неконтролируемых изменений» после новых санкций США 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финансовый рынок РФ показал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений», заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на банковском форуме «Казначейство-2018».
"В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений", — сказала она.
"Можно сказать, что российский рынок продемонстрировал зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов", — заявила Юдаева.
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