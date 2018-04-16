ЦБ: российский рынок избежал «неконтролируемых изменений» после новых санкций США

"В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений", — сказала она.

"Можно сказать, что российский рынок продемонстрировал зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов", — заявила Юдаева.