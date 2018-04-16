Рынок акций РФ падает вслед за бумагами финансового и металлургического секторов

Российский рынок акций снижается по основным индексам более чем на 1% вслед на бумагами финансового и металлургического секторов на общем негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск дешевел на 1,20%, до 2149,15 пункта, индекс РТС — на 1,61%, до 1086,68 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 16.00 мск рос на 35 копейку, до 62,36 рубля, курс евро — на 0,61 копейку, до 77,16 рубля. Июньский фьючерс марки Brent снижался при этом на 0,7%, до 72,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Активы Дерипаски по-прежнему под давлением

Акции подконтрольных Олегу Дерипаске "Русала" , ГАЗа и глобальные депозитарные расписки En+ в понедельник торгуются хуже рынка на фоне опасений по поводу дальнейших санкционных рисков. К текущему моменту акции «Русала» дешевеют на 5,33%, Горьковского автозавода — на 1,62%, ГДР En+ — на 3,45%.

Ранее в понедельник бумаги «Русала» дешевели на 23,3%, до 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля. Акции ГАЗа в понедельник дешевели до 540 рублей (-2,7%), En+ — до 403 рублей (-7,4%), обновив исторический минимум. Бумаги "Норникеля" , 27,8% которого принадлежит «Русалу», теряют в цене 5,37%.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

В пятницу австралийско-британский горнорудный концерн Rio Tinto заявил, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за включения российской компании в санкционный список Минфина США . На закрытие Гонконгской биржи сегодня утром бумаги «Русала» подешевели более чем на 30%.

"Пока не выйдет новых негативных новостей по «Русалу», я дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в «Норильском никеле», на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает. При необходимости получит поддержку от правительства. Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных", — комментирует Георгий Ващенко из компании «Фридом Финанс».

Прогнозы и рекомендации

Волатильность на рынках падает, отмечает Ващенко. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя он полагает, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее второй половины мая.

До конца дня в фокусе внимания инвесторов будут новости из-за океана, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. В случае, если власти США объявят о введении новых экономических санкций против российских компаний, возможно ускорение снижения российских индексов, считает аналитик.