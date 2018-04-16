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Курс евро превысил 77 рублей на открытии торгов
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Курс евро превысил 77 рублей на открытии торгов 

Банки.ру 20 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 51 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 62,56 рубля, курс евро повысился на 59 копеек, до 77,14 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта будет торговаться, ожидая новых возможных санкций США, отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
«США грозятся ввести новые санкции против российских компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Не добавляет позитива и очередной обвал бумаг «Русала» на Гонконгской бирже», — комментирует эксперт.
Продуктовый виджет
На этом фоне, по его прогнозу, на торгах в понедельник пара USD/RUB может проторговаться в диапазоне между 62—63,05. Пара EUR/RUB, скорее всего, может двигаться в районе 75,88—77,23, полагает аналитик.
Цена на нефть по марке Brent в понедельник утром ушла под отметку в 72 доллара за баррель. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 71,55 доллара. Впрочем, для российского бюджета цена на нефть остается привлекательной, указывает Марчена.
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