Курс евро превысил 77 рублей на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 51 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 62,56 рубля, курс евро повысился на 59 копеек, до 77,14 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта будет торговаться, ожидая новых возможных санкций США , отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена

«США грозятся ввести новые санкции против российских компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Не добавляет позитива и очередной обвал бумаг «Русала» на Гонконгской бирже», — комментирует эксперт.

Продуктовый виджет

На этом фоне, по его прогнозу, на торгах в понедельник пара USD/RUB может проторговаться в диапазоне между 62—63,05. Пара EUR/RUB, скорее всего, может двигаться в районе 75,88—77,23, полагает аналитик.

Цена на нефть по марке Brent в понедельник утром ушла под отметку в 72 доллара за баррель. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 71,55 доллара. Впрочем, для российского бюджета цена на нефть остается привлекательной, указывает Марчена.