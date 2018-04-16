Ещё
Фондовый рынок России открылся снижением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 1,24% и составил 2148,13 пункта.
Индекс РТС просел на 1,12%, до 1092,11 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Акции компании «Русал» обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США.
Стоимость акций компании к 6.05 мск спустились на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.
США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Абрамович может попасть под санкции британских властей Курс рубля падает на открытии торгов "Газпром" заключил новый контракт на поставку газа в Словению
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией203
На Россию надвигаются опасные заморозки28
«Грязная сторона раскованного поведения»25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии30
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию96
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Общество Происшествия
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение