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Moller Maersk прекратит перевозку санкционных грузов
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Moller Maersk прекратит перевозку санкционных грузов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Датская Moller Maersk, ведущая мировая компания в области контейнерных перевозок, прекратит принимать платежи за перевозку грузов, имеющих отношение к подпавшим под американские санкции компаниям или физлицам.
Maersk разослала своим клиентам уведомление после введения США новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg. Санкции запрещают использовать американские суда и порты для перевозки грузов, к которым имеют отношение попавшие в "черный" список юрлица и физлица.
История Maersk (полное название A. P. Moller — Maersk Group) началась в 1904 г., когда капитан Петер Маерск-Моллер и его сын Арнольд основали собственную компанию. Штаб-квартира компании находится в Копенгагене (Дания), а дочерние предприятия и офисы, в которых заняты около 33 тыс. сотрудников, расположены в 114 странах. Флот компании насчитывает почти 700 судов и имеет самый большой в мире парк контейнеров (4 млн TEU).
Между тем в марте французская Total купила у Moller-Maersk нефтегазовое подразделение Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) за $7,45 млрд В свою очередь Moller-Maersk получила 97,5 млн новых акций Total стоимостью $4,95 млрд (3,75% увеличенного уставного капитала французской компании). Кроме того, Total приняла на себя долговые обязательства Maersk Oil в размере $2,5 млрд, Total погасит этот долг в ближайшее время.
Покупка Maersk Oil позволит Total увеличить запасы на 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, более 80% которых расположены в Северном море.
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