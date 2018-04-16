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«Лужники» за три года потратили 9,24 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018
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«Лужники» за три года потратили 9,24 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018 

Rambler News Service 37 минут назад
АО «Лужники» вложило 9,24 млрд рублей в подготовку к Чемпионату мира по футболу-2018, следует из отчетности комплекса. Программа подготовки к ЧМ затронула 2015, 2016 и 2017 годы.
По итогам 2017 года выручка «Лужников» составила 1,043 млрд рублей, сократившись за год на 7,8%. Чистый убыток комплекса сократился в 2,2 раза — до 192,7 млн рублей.
В 2017 году «Лужники» заработали 286 млн рублей на предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг (в 2016 году — 339,2 млн), тогда как спортивно-зрелищные мероприятия принесли комплексу только 145,2 млн рублей (в 2016 году — 162,4 млн). Комплекс заработал на сдаче недвижимого имущества в аренду 461,1 млн рублей (в 2016 — 445,23 млн).
В отчетности указано, что «Лужники» получили из местного бюджета 7,5 млрд рублей против 9,23 млрд рублей годом ранее. Бюджетные ассигнования в 2015 году составляли 200 млн рублей. Из федерального бюджета «Лужники» денег не получали, указано в бухгалтерской отчетности.
В рамках ЧМ-2018 стадион примет семь игр, включая матч открытия между Россией и Саудовской Аравией, полуфинал и финал Чемпионата мира.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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