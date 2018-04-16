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Что покупать, если хочется что-то купить?, — Аналитики компании «Атон»
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Что покупать, если хочется что-то купить?, — Аналитики компании «Атон» 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
В настоящее время мы предпочитаем российские «голубые фишки» акциям второго эшелона. Мы рекомендуем покупать качественные акции, которые отстали от индекса РТС и выглядят перепроданными — Сбербанк, Яндекс и X5. Нам также нравится Норникель и ЛУКОЙЛ, которые сильно выигрывают от высокой цены на нефть и слабого рубля. Обе компании относятся к числу фаворитов у портфельных инвесторов благодаря хорошему корпоративному управлению и стабильной дивидендной политике. Нам по-прежнему нравится Globaltrans и Ростелеком, поскольку они являются привлекательными дивидендными историями с низким коэффициентом «бета». Обе компании выплатят хорошие дивиденды в течение ближайших нескольких месяцев с доходностью 7.3% и 8.4% соответственно. Газпром, Роснефть и Полюс Золото выглядят более спекулятивными акциями из-за повышенных корпоративных рисков, однако рост цен на нефть и золото в сочетании со слабым рублем внушает оптимизм относительно их будущих доходов, и этот фактор еще не отыгран рынком. Таким образом, потенциальный коэффициент «риск /доходность» у этих компаний выглядит привлекательным, и мы включаем эти компании в наш список фаворитов. Мы исключили из этого списка менее ликвидные акции: Башнефть, Газпром нефть, Детский мир и Mail.ru.
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