«Полиметалл» договорился с РМК об обмене золотомедными месторождениями в РФ и Казахстане

«В результате сделки «Полиметалл» получит 85% в ТОО «Тарутинское», владеющем лицензией на разработку золотомедного месторождения Восточно-Тарутинское в Казахстане. В обмен на это «Полиметалл» передаст РМК 100% в ООО «Восточный Базис», которому принадлежит лицензия на разработку золотомедного месторождения Тарутинское в Российской Федерации», — отметили в компании.

Сделка представляет собой обмен активами и не предусматривает дополнительных платежей или отложенного вознаграждения. Ожидается, что закрытие сделки произойдет во втором квартале 2018 года при условии получения разрешений от органов власти и выполнения отлагательных условий.

Восточно-Тарутинская лицензионная площадь (66,4 км2) расположена в Карабалыкском муниципальном районе Костанайской области и образует восточную часть минерализации, простирающуюся по обе стороны от границы между Россией и Казахстаном. Это золотомедное месторождение скарного типа с прожилковыми вкраплениями минерализации. Инфраструктура региона хорошо развита, есть легкий доступ к электросетям, железной дороге и асфальтированным шоссе. Предыдущие владельцы выполнили на месторождении 18 км алмазного бурения. Минеральные ресурсы по Кодексу JORC оцениваются в 6,4 млн тонн руды при содержании меди 1,06% (68 тыс. тонн) и 0,07 г/т золота (450 кг) 1, что составляет 354 тыс. унций золотого эквивалента.

Лицензионная площадь «Тарутинское» (1,8 км2) частично принадлежала «Полиметаллу» с 2013 года. В январе 2017 года компания консолидировала 100% долю в месторождении. Оценка его запасов согласно протоколу ГКЗ включает порядка 4,6 млн тонн руды при содержании меди 1,39% (63,7 тыс. тонн) и 0,09 г/т золота (420,8 кг) 2, что составляет 333 тыс. унций золотого эквивалента.

Сделка обеспечивает выгоды для обеих сторон за счет улучшения логистической связи месторождений с существующими перерабатывающими фабриками, отмечают в компании.