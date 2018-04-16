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Временное улучшение отношений с РФ успокоит рынки, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Временное улучшение отношений с РФ успокоит рынки, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 36 минут назад
Фото: Прайм
На этом фоне рубль ослабнет к доллару, но получит временную поддержку от уплаты страховых взносов, высоких цен на нефть, и желания иностранных инвесторов поучаствовать в спекулятивных покупках на фондовом рынке. Российский рынок получил приток иностранной ликвидности до $217 млн за прошлую неделю. При этом западные инвесторы сократили чистую длинную позицию по рублю на 18% до 15383 контрактов по последним данным CFTC, что пока не является существенным результатом.
Мы не исключаем, что на фоне снижения народного рейтинга одобрения деятельности власти США и Великобритании, эти страны могут пойти на временное улучшение отношений с РФ. Такой ход событий успокоит рынки от чрезмерной волатильности.
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