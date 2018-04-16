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Покупатели могут вернуться в российские активы, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Покупатели могут вернуться в российские активы, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Однако стоит учитывать, что инвесторы уже в пятницу закладывали в цены еще более худшее развитие событий вокруг Сирии, сокращая объемы длинных позиций на позитивном внешнем фоне для снижения рисков по портфелям. Учитывая развитие событий, которое фактически не грозит дальнейшим разрастанием конфликта, интерес к российским активам может вырасти. Что же касается ожидаемых санкций, как со стороны США, так и со стороны Великобритании, то они, скорее всего, не коснуться компаний, торгуемых на рынках, а значит и их влияние на котировки российских активов будет ограниченным. В результате, даже в случае негативного открытия торгов, мы ожидаем возвращения покупателей в российские активы, что позволит к концу сессии нашим индексам полноценно закрепиться на положительной территории. Что же касается внешнего фона, сложившегося перед нашим открытием, то он умерено негативный. Основным фактором здесь выступает динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне ожидания снижения напряжения вокруг сирийского конфликта, отступила ниже 72 долларов за баррель.
Что же касается валютной секции Московской биржи, то здесь в начале сессии также возможно преобладание продаж в рубле. «Быки» в американской валюте попытаются воспользоваться поддержкой, расположенной на уровне 62 рубля, и возобновить восходящую динамику, чему также поспособствует коррекция в ценах на нефть. Однако достаточно быстро российский рубль вновь начнет восстановление. Более того, в ходе сессии мы не исключаем попыток пробоя долларом поддержки. Если «медведям» удастся закрепиться ниже 62 рублей, это будет говорить в пользу дальнейшего отступления американской валюты. Более того, этому способствуют фундаментальные факторы. Так, в текущий момент рублевая стоимость нефти превышает 4400 рублей за баррель Brent, что говорит о существенном потенциале для укрепления рубля по отношению к текущим уровням рынка энергоносителей. Плюс к этому, экспортеры готовятся к налоговому периоду, что увеличивает предложение валюты на рынке и будет давить на доллар и евро.
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