РЖД: прибыль — на инвестиции, дивиденды — на «префы»

Глава РЖД Олег Белозеров отметил ранее, что компания предлагает платить дивиденды только по «префам», а остальную прибыль направлять на инвестиции. По словам Лушникова, окончательного решения по дивидендам РЖД пока нет, сообщает «Прайм». «Есть поручение правительства, мы прорабатываем по вопросу освобождения РЖД от выплаты дивидендов, за исключением дивидендов на привилегированные акции в соответствии с ранее принятыми решениями. Есть предложение компании оставить прибыль в распоряжении компании на долгосрочной основе до 2025 г. на цели инвестирования в развитие инфраструктуры. Мы этот вопрос сейчас решаем», — подчеркнул Лушников.

РЖД направила на выплату дивидендов за 2016 г. 5,142 млрд руб. (79,1% чистой прибыли РСБУ) по обыкновенным акциям и 5 млн руб. (0,1 чистой прибыли) — по привилегированным акциям. Чистая прибыль РЖД по РСБУ составила в 2017 г. 17,5 млрд руб. Финпоказатели по МСФО за минувший год компания еще не обнародовала.

В марте 2015 г. РЖД разместила «префы» на 50 млрд руб. в пользу единственного акционера РЖД — правительства. Бумаги оплачены средствами ФНБ, которые привлекали на реконструкцию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей (Транссиб). Доходность по «префам» установлена в размере 0,01% от номинальной стоимости акции, которая выплачивается дивидендами РЖД, а с 2020 г. — в размере 2,98% от номинальной стоимости.