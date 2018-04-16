Минтранс: РЖД просят разрешить выплату дивидендов до 2025 года только по «префам»

"Есть предложение компании оставить прибыль в распоряжении компании на долгосрочной основе до 2025 года для инвестирования в развитие инфраструктуры. Мы этот вопрос сейчас решаем, финального решения нет, — сказал он. — Есть поручение правительства — мы прорабатываем — по вопросу освобождения РЖД от выплаты дивидендов, за исключением дивидендов на привилегированные акции в соответствии с ранее принятыми решениями".

Лушников пояснил, что речь идет о распределении прибыли в денежном выражении, тогда как дивиденды РЖД могут выплатить и в натуральной форме. «Такое предложение о внесении изменений в устав мы сделали, оно сейчас в процессе обсуждения. Мы это поддерживаем. Сейчас вопрос находится на площадке правительства», — отметил он.

История вопроса

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что правительство обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпрограмму, а не на выплату дивидендов.

В конце марта глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания, ведущая ряд затратных проектов, предлагает выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на инвестиции. РЖД также заявляли, что увеличат инвестпрограмму на 2018 год, которая пока запланирована на уровне 549 млрд рублей.

Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухучета в 2017 году выросла в 2,7 раза — до 17,5 млрд рублей.