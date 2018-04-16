Ещё
Минтранс: РЖД просят разрешить выплату дивидендов до 2025 года только по «префам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Минтранс: РЖД просят разрешить выплату дивидендов до 2025 года только по «префам» 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предлагает разрешить до 2025 года выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям компании, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.
"Есть предложение компании оставить прибыль в распоряжении компании на долгосрочной основе до 2025 года для инвестирования в развитие инфраструктуры. Мы этот вопрос сейчас решаем, финального решения нет, — сказал он. — Есть поручение правительства — мы прорабатываем — по вопросу освобождения РЖД от выплаты дивидендов, за исключением дивидендов на привилегированные акции в соответствии с ранее принятыми решениями".
Лушников пояснил, что речь идет о распределении прибыли в денежном выражении, тогда как дивиденды РЖД могут выплатить и в натуральной форме. «Такое предложение о внесении изменений в устав мы сделали, оно сейчас в процессе обсуждения. Мы это поддерживаем. Сейчас вопрос находится на площадке правительства», — отметил он.
История вопроса
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что правительство обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпрограмму, а не на выплату дивидендов.
В конце марта глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания, ведущая ряд затратных проектов, предлагает выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям и направлять остальную прибыль на инвестиции. РЖД также заявляли, что увеличат инвестпрограмму на 2018 год, которая пока запланирована на уровне 549 млрд рублей.
Чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухучета в 2017 году выросла в 2,7 раза — до 17,5 млрд рублей.
В числе масштабных проектов, которые ведет компания, — модернизация Московского железнодорожного узла, реконструкции участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань и развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.
ТАСС: последние новости
Акции "Русала" на Гонконгской бирже ускорили падение до 23% CNN: Facebook в 2017 году увеличила на 50% расходы на безопасность Марка Цукерберга Супруга Пескова Навка стала лидером по доходам за 2017 год среди жен высших чиновников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты835
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа165
Глава Франции выдвинул обвинение России840
За Асада: понедельник начинается с санкций
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение