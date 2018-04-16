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Polymetal завершил сделку по приобретению 45% в серебряном месторождении Прогноз
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Polymetal завершил сделку по приобретению 45% в серебряном месторождении Прогноз 

Прайм 35 минут назад
Polymetal International plc завершил сделку по приобретению 45% в серебряном месторождении Прогноз в Якутии, увеличив в нем долю до 50%, сообщила компания.
"Polymetal International plc … объявляет, что сделка по приобретению 45% доли владения в серебряном месторождении Прогноз у компании Polar Acquisition Limited (Polar), о которой сообщалось ранее, завершилась 13 апреля после получения одобрения регулятора. В результате доля владения «Полиметаллом» в Прогнозе составила 50%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма вознаграждения за 45% доли в Прогнозе на момент закрытия сделки составила 72 миллиона долларов, выплаченные в виде 6,307 миллиона обыкновенных акций компании. При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней.
План развития проекта предполагает, что при условии положительного инвестиционного решения, полная производительность может быть достигнута в 2024 году.
Прогноз — месторождение мирового класса и самое крупное неразработанное месторождение первичного серебра в Евразии. Его ресурсы оцениваются в 292 миллиона унций серебра с содержанием 586 граммов на тонну.
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