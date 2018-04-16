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«Полиметалл» увеличил долю в серебряном месторождении «Прогноз» до 50%
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«Полиметалл» увеличил долю в серебряном месторождении «Прогноз» до 50% 

Rambler News Service 1 час назад
Polymetal International plc («Полиметалл») закрыл сделку по приобретению 45% доли в серебряном месторождении «Прогноз» у компании Polar Acquisition Limited (Polar). Закрытие сделки состоялось 13 апреля после получения одобрения регулятора, сообщили в компании.
В результате доля владения «Полиметаллом» в «Прогнозе» составила 50%.
«Прогноз» — месторождение мирового класса и самое крупное неразработанное месторождение первичного серебра в Евразии. Его ресурсы оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC по оценке компании Micon от 2009 года).
Общая сумма вознаграждения за 45% доли в «Прогнозе» на момент закрытия сделки составила $72 млн, выплаченных в виде 6 307 000 новых обыкновенных акций компании (Акции вознаграждения). Количество выпущенных «акций вознаграждения» было определено путем деления $72 млн на $11,42, что является средним арифметическим значением цены закрытия обыкновенных акций «Полиметалла» на основной площадке Лондонской фондовой биржи за шесть месяцев, закончившихся за два торговых дня до завершения приобретения, отметили в компании.
При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней.
«Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг отправлена на Лондонскую фондовую биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 17 апреля 2018 года», — отметили в компании.
После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 436 571 041 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.
«Полиметалл представит дальнейшие краткосрочные и долгосрочные планы по «Прогнозу» во второй половине 2018 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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