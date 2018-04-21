Русская рулетка: Трамп подставил башку под алюминевую пулю

19 апреля 2018 года на Лондонской бирже металлов алюминий подорожал на 2,5%, достигнув цены $ 2600 за метрическую тонну. Таким образом, за последние две недели цены на алюминий и глинозем достигли исторических максимумов. Причиной данного ралли является появившийся дефицит крылатого металла из-за введенных 6 апреля американских санкций против «Русала»

Когда принималось это решение, в Минфине США полагали, что место российского производителя легко и с большим удовольствием займет транснациональная металлургическая компания Rio Tinto Group. Но оказалось, что Rio Tinto Group в определенной степени зависит от поставок глинозема «Русала». И вот, как стало известно, 18 апреля Rio Tinto Group вынуждена была сократить производство алюминия. Другие контрагенты, включая гигантский алюминиевый завод Norsk Hydro ASA в Бразилии , тоже заявили о форс-мажорных обстоятельствах по ряду контрактов.

В пятерке крупнейших потребителей «Русала» — швейцарская Glencore, завод американской Arconic в Самаре , японская Toyota, швейцарская Mechem SA и австралийско-британская Rio Tinto. На их долю за 9 месяцев минувшего года пришлось почти 40% всех продаж UC Rusal

«Международные операции «РусАла» имеют принципиальное значение для мировой цепочки поставок алюминия», — сказал Марк Хансен , исполнительный директор крупнейшего в мире торговца металлом Concord Resources Ltd. Как результат, цена алюминия в самое ближайшее время может превысить $ 3000 за тонну.

Несмотря на беспрецедентное падение акций «Русала», российский производитель алюминия, по мнению аналитика Morgan Stanley Сьюзаны Бейтс, уже перенацеливается на альтернативные рынки по всему Ближнему Востоку, Турции Китаю , чтобы компенсировать потерянный экспорт. Более того, западные эксперты на неформальных встречах говорят, что русский алюминий все равно окажется в США и в ЕС , но под маркой других компаний и с премией перекупщикам, которая уже сейчас, по инсайдерским источникам, составляет более $400 за тонну. Биржевики не исключают, что наступило золотое время спекулянтов.

Мало кто из серьезных аналитиков верит Дональду Трампу , который в Twitter утверждает, что американские заводы резко нарастят выпуск алюминия, мол, еще в 1981 году США производили 4,49 млн тонн первичного алюминия, и вплоть до 2000 года оставались лидером в этой отрасли.

Сейчас ситуация в корне изменилась. По данным геологической службы США, в 2017 году Америка произвела всего лишь 741 000 тыс. тонн алюминия. Но даже из этого небольшого объема на первичное производство пришлось только 32%. Все остальное является вторичной переработкой — из нового лома — 36%, и из старого лома — 32%.

Это означает, что в Соединенных Штатах данная отрасль ликвидирована за исключением небольших заводов. Именно по этой причине почти весь первичный алюминий американцы закупают на внешних рынках. Так, в прошлом году импорт составил 6,2 млн тонн металла и полуфабрикатов, из которых более 700 000 тонн было куплено в России . Но даже из того, что вроде не является продукцией «Русала», значительная часть изготовлена из сырья «РусАла».

Ликвидация алюминиевой отрасли в Соединенных Штатах стала следствием высокой стоимости внутренней электроэнергии, которая в разы дороже, чем у международных конкурентов, включая «Русал». Напомним, для изготовления одной метрической тонны алюминия необходимо 17,4 мегаватт-час. Иначе говоря, в США логичнее вначале построить мощную гидроэнергетику, и только потом проводить протекционистскую политику. Иначе никогда не выйти на конкурентный уровень. Но импульсивный Трамп пустил телегу впереди лошади и только сейчас понял, что сглупил.

В этой связи Николас Сноудон , аналитик по металлам Deutsche Bank AG, анализируя закрытие рынков для «Русала» не видит ничего хорошего для стран ЕС и Америки. По его словам, производители и потребители в Новом и Старом свете пережили самую кошмарную неделю после шока, вызванного американскими санкциями, поскольку по обе стороны Атлантики не так уж много интересных предложений.

Профицит мощностей по выпуску алюминия имеет только Китай, который может, безусловно, восполнить дефицит в остальной части мира. Но это, во-первых, означает рост зависимости США от КНР, и, во-вторых, увеличение цены металла, как минимум, еще на 15% от нынешнего уровня — на экспортный тариф.

Ну а далее по цепочке американские потребители столкнутся с более высокими расходами на авиаперевозки, автомобили, жилье, пиво, безалкогольные напитки, консервы и многое другое. Достаточно вспомнить, что говорили ведущие бизнесмены, когда Белый Дом предложил ввести 10% тариф на импорт алюминия. «Не ошибетесь, это налог на американские семьи», — предупреждал Мэтью Шей, президент Национальной розничной федерации. По его словам, более высокие цены на алюминий аннулируют преимущество налоговой реформы, которую Трамп с таким трудом продавил в декабре в 2017 года. Такого же мнения придерживается Джон Боззелла, президент Ассоциации автопроизводителей.

Но тогда пошлины хотя бы оставались в казне США, тогда как премию за алюминиевое ралли поимеют перекупщики из Уолл-Стрит и Лондона. Зато удар под дых получат американские автопроизводители и промышленность напитков, включая пивоваров.

Финансовое влияние санкций против «Русала» на производство автомобильных деталей в США пока неизвестно, но, вероятно, оно будет разрушительным, заявили в национальном Центре автомобильных исследований. Там поясняют, что «американские потребители будут покупать меньше автомобилей, так как цены на машины будут расти со скоростью, соответствующей удорожанию материалов». Кстати, автомобильная промышленность Соединенных Штатов потребляет в год примерно 460 тысяч тонн первичного алюминия, при этом ожидается, что к 2020 году этот показатель достигнет 718 тысяч тонн. Но при цене $3000 за тонну заокеанский рынок автомобилей окажется в идеальном шторме. Возникнет патовая ситуация, когда себестоимость продукции будет выше покупательной способности населения.

Похоже, осознание этого факта заставляет Трампа более взвешено подходить к вводу новых санкций против России. Однако эксперты убеждены, что президент США по политическим причинам не отыграет назад.