«Русал» подарил конкурентам возможность заработать

Санкции против "Русала" Олега Дерипаски , безусловно, больно ударили по бизнесмену и компании. Американский рынок, на который производитель алюминия поставлял порядка 15% своей продукции, оказался закрыт. Тем не менее, как на любой войне, есть не только побежденные, но и победители.

Из-за введенных санкций против «Русала» цены на алюминий в Лондоне пробили максимум почти за семь лет. Фьючерсы на этот металл выросли на 1,7%, до 2437 долларов. Рост также показали фьючерсы на никель, цинк и медь.

Опрошенные агентством «Прайм» аналитики говорят, что на рост цены на алюминий по большей части повлияли санкции против «Русала». В ближайшее время цены могут прибавить более 20% и пробить отметку в 3000 долларов. Однако такая ситуация продлится недолго: вскоре выпавшие объемы заместят американские, европейские и китайские производители, и цена алюминия откатится к отметке 2000 долларов.

"Русалу" — санкции, ценам — рост

Рост цен на алюминий, безусловно, связан с ограничениями, наложенными на «Русал», говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . Более того, эти ограничения затронули и партнеров компании, которые зависят от поставок полуфабрикатов. В частности, австралийско-британский концерн Rio Tinto также объявил о форс-мажоре по ряду контрактов. Спад производства наблюдается в Бразилии , но уже из-за новых американских заградительных пошлин. Таким образом, условия для роста цен на алюминий сохраняются и даже усиливаются. «Вероятно, что цена продолжит расти еще на 10-20% и в ближайшие месяцы может достигнуть 3000 долларов за тонну», — полагает Кочетков.

Биржевые котировки металлов в целом остаются стабильными, исключительную динамику показывают только цены на алюминий, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев . После объявленных 10% импортных пошлин к 6 апреля котировки алюминия опустились чуть ниже 2000 долларов за тонну, но после включения «Русала» в санкционный список, закрывающий для компании американский рынок и ограничивающий возможность работы на других, устремились к новым максимумам за последние 5 лет, близко подойдя к 2400 долларам за тонну. Однако, по мнению Калачева, слишком сильно цены на алюминий расти не будут, и вскоре стабилизируются.

Ситуация вокруг «Русала» привела к сбою классической цепочки производства алюминия — бокситы — глинозем — алюминий, и компании вынуждены перестраивать схемы поставок, искать новых контрагентов, замечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук

"Русал" был тесно вплетен в мировые цепочки поставок алюминия: две трети глинозема он перерабатывает за пределами России — 1,2 миллиона тонн в год на заводе в Ямайке и 2 миллиона тонн — в Ирландии , напоминает он. Фактически, этот глинозем выпал с мирового рынка — перебои с его поставками испытали многие компании. «Например, Rio Tinto, которая продавала бокситы „Русалу“ и покупала у него глинозем», — напоминает Ткачук, добавляя, что стоимость контрактов на глинозем выросла на 25%-35%, утянув за собой и цены на алюминий.

По его мнению, в ближайшие недели алюминий может продолжить рост — котировки могут достичь 3000 долларов, но в дальнейшем ситуация успокоится. «Мировой рынок алюминия перестроится, а котировки откатятся в район 2100-2300 долларов», — считает он.

Кто победит в санкционной войне

В текущей ситуации выиграют американские и европейские производители, которые получили исключения в рамках заградительных пошлин, замечает Кочетков. Однако для потребителей металла данная ситуация угрожает ростом издержек. Впрочем, издержки, скорее всего, будут расти в Европе, Японии США . В Азии, напротив, избыток предложения приведет к снижению локальных цен, что снизит издержки местных потребителей, полагает он. «В любом случае, конфигурация рынка, когда перед российскими и китайскими поставщиками ставятся барьеры, действует разрушающим образом на мировой рынок», — считает эксперт.

По мнению Кочеткова, при текущих ценах на алюминий американские производители могут нарастить производство и ликвидировать дисбаланс, но вряд ли они смогут оказать влияние на глобальный рынок, где будет формироваться ценовой дисбаланс.

Ткачук добавляет, что пострадали те компании, которые были связаны с «Русалом» в цепочке поставок — Rio Tinto и ряд европейских металлургических компаний, например, Liberty. В выигрышной ситуации, по его словам, оказались американские и китайские производители алюминия.

Калачев замечает, что «Русал» в совокупности обеспечивал около 7% мирового производства алюминия. «Компания полностью теряет американский рынок и, вероятно, японский — эти страны занимают 1 и 3 место в экспорте российского алюминия, и, видимо, значительную часть европейского, но тут пока масштаб потерь не понятен», — говорит он.

Если исходить из худшего, что компания потеряет до половины рынка сбыта, то это около 3,5% мирового рынка. «Такая дыра затянется достаточно быстро усилиями производителей США, Канады Австралии и особенно Китая . КНР производит около половины алюминия в мире», — говорит он.

Чтобы заполнить освобождающуюся нишу, Китай может пойти на временный отказ от сокращения производства алюминия в рамках модернизации своих заводов, подчеркивает эксперт.

Поэтому инвестировать в акции «Русала» сейчас — рискованное предприятие, можно как удвоить капитал, так и много потерять, заключает Ткачук.