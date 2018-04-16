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В Минтрансе заявили об отсутствии решения о приватизации «Транконтейнера»
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В Минтрансе заявили об отсутствии решения о приватизации «Транконтейнера» 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 16 апреля. Решения о старте приватизации "Трансконтейнера" или об ее отсрочке пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.
"Поручение президента (проанализировать варианты продажи акций "Российских железных дорог" в «Трансконтейнере» — прим. ред.) остается на контроле, и мы по нему продолжаем работать исходя из тех позиций, которые были высказаны в процессе обсуждения. Поэтому никакого специального решения правительство ни о приватизации, ни об отложении приватизации не принимало", — сказал он.
Лушников добавил, что профильные ведомства рассчитывают в мае 2018 года представить в правительство РФ консолидированную позицию по вопросу приватизации компании.
"Рассчитываем, что мы в первой половине мая проведем финальный этап дискуссии и доложим в правительство наши предложения", — сказал он.
"Параллельно с этим обсуждаем вопрос альтернативного контейнерного оператора РЖД", — напомнил замминистра.
В соответствии с поручением первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова сейчас обсуждаются условия конкурентных процедур по продаже доли «Российских железных дорог» (РЖД) в компании «Трансконтейнер». РЖД в случае принятия решения о продаже доли в «Трансконтейнере» считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в «Трансконтейнере» на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.
В случае продажи доли в «Трансконтейнере» РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании. Как заявлял ранее замгенерального директора РЖД Андрей Старков, компания может технологически подготовить продажу пакета в «Трансконтейнере» к апрелю 2018 года. Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе ПГК.
О компании
"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД).
Группа Fesco (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), контролируемая «Суммой», владеет 25%, ООО «Енисей Капитал» принадлежит 24,5%.
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