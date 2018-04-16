В Минтрансе заявили об отсутствии решения о приватизации «Транконтейнера»

"Поручение президента (проанализировать варианты продажи акций "Российских железных дорог" в «Трансконтейнере» — прим. ред.) остается на контроле, и мы по нему продолжаем работать исходя из тех позиций, которые были высказаны в процессе обсуждения. Поэтому никакого специального решения правительство ни о приватизации, ни об отложении приватизации не принимало", — сказал он.

Лушников добавил, что профильные ведомства рассчитывают в мае 2018 года представить в правительство РФ консолидированную позицию по вопросу приватизации компании.

"Рассчитываем, что мы в первой половине мая проведем финальный этап дискуссии и доложим в правительство наши предложения", — сказал он.

"Параллельно с этим обсуждаем вопрос альтернативного контейнерного оператора РЖД", — напомнил замминистра.

В соответствии с поручением первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова сейчас обсуждаются условия конкурентных процедур по продаже доли «Российских железных дорог» (РЖД) в компании «Трансконтейнер». РЖД в случае принятия решения о продаже доли в «Трансконтейнере» считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в «Трансконтейнере» на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

В случае продажи доли в «Трансконтейнере» РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании. Как заявлял ранее замгенерального директора РЖД Андрей Старков , компания может технологически подготовить продажу пакета в «Трансконтейнере» к апрелю 2018 года. Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе ПГК.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, «дочка» РЖД).