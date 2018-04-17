Почему не стоит покупать российские акции?

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Российские акции сильно подешевели. Отличная возможность для покупки, считают многие инвесторы, но так ли это?

На рынке у инвестора всегда есть два варианта: рискнуть и купить бумаги или остаться в стороне. Бывший стратег Deutsche Bank по России Джон-Пол Смит предостерегает всех, кто хочет купить российские акции по дешевке после распродажи на прошлой неделе. "Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой «холодной войны», — написал Смит. Хотя он не исключает краткосрочного отскока рубля и фондовых индексов после обвала, долгосрочный прогноз остается мрачным, приводит его слова Reuters. Российский рынок рухнул не просто так, и это были не просто эмоции. Штаты ввели самые жесткие санкции в отношении нашей страны. Ярким примером является «РусАл» Олега Дерипаски. Компания оказалась отрезана от долгового рынка, а также потеряла возможность проводить полноценные операции на Лондонской бирже металлов. Капитализация за неделю рухнула примерно на 70%. Джон-Пол Смит получил известность, предупредив в начале 1998 г., что инвесторы настроены чересчур оптимистично в отношении российских активов, тогда как стране грозят масштабный финансовый кризис и девальвация. Несколько месяцев спустя Россия объявила дефолт по внутреннему долгу на $40 млрд, а рубль отправился в свободное падение. Если говорить о текущей ситуации, то с экспертом сложно не согласиться. Идет полномасштабное противостояние. Мы видим, что западные страны придумывают любой повод для введения санкций или реализации каких-то других действий, направленных против России.

Если санкции были введены сейчас, а большинство дипломатов высланы из ряда стран, с чего вдруг ждать нормализации отношений?Да, те, кто купили российские акции в 2014 г., заработали достаточно много, но это вовсе не значит, что и сейчас будет то же самое. Безусловно, российский рынок еще может показать существенный рост, но рисков слишком много. Второй вопрос заключается в следующем: если покупать, то что? Действительно интересных и ликвидных бумаг на российском рынке не так много. Все последние годы инвесторы активно покупали акции Сбербанка. Что покупать сейчас?Есть, например, ВТБ. Банк накануне утвердил высокие дивиденды, и появилась идея для покупки, но это спекулятивная идея, а не инвестиционная. Взять тот же Сбербанк: финансовая организация показывала постоянный рост прибыли, развивалась, но затем стала одним из аутсайдеров рынка. Все изменилось после введения санкций к «РусАлу», который плотно работал со Сбербанком, и у банка теперь существенные финансовые потери. Где гарантия, что такого не произойдет с ВТБ, тем более что этот банк финансирует огромное количество компаний, имеющих риск попасть под санкции. Здравое мышление инвесторов говорит о том, что от российских акций лучше держаться подальше, во всяком случае сейчас. Кроме того, особой идеи в этих бумагах нет, а в мире полно компаний, бумаги которых выглядят перспективно. Стоит также сказать, что нет четкого понимания в отношении многих компаний РФ. Есть требование Минфина, чтобы все госкомпании платили дивиденды в размере 50% от прибыли, но делают это не все. Для инвесторов это неприемлемо. Если сейчас делают не все, значит, через какое-то время кто-то может перестать платить, а зачем инвестору брать на себя лишние риски, которые сложно предсказать и вообще они не очень понятны?