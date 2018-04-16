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Бюджет Омска пополнился на 1 млн рублей от рекламы на транспорте
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Бюджет Омска пополнился на 1 млн рублей от рекламы на транспорте 

АиФ-Омск 31 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В 2017 году чиновники традиционно размещали рекламу на городском транспорте. Благодаря этому бюджет Омска увеличился на 1 млн 111 тысяч рублей.
В 2018 году мэрия также планирует разместить рекламу на 15 трамваях, 73 троллейбусах и на 116 автобусах. В связи с этим чиновники объявили аукцион. Начальная цена на право размещения рекламы на одном трамвае — 8550 рублей, на троллейбусе или автобусе — 12 900 рублей, на удлиненном автобусе — 17 100 рублей.
Добавим, что стоимость размещения рекламы станет известна после подведения итогов аукциона.
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